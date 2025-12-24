Equatorial define horário de funcionamento das agências e postos do E+ Reciclagem

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as quartas-feiras que antecedem o Natal e Ano Novo, o expediente nas agências de atendimento e nos postos do E+ Reciclagem será somente pela manhã, das 8h às 12h. O funcionamento presencial será retomado normalmente nas sextas-feiras, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Durante o feriado, os clientes continuam contando com atendimento 24 horas pela central 0800, pela Assistente Virtual Clara e pelos canais digitais da distribuidora, o WhatsApp e site.

A gerente de Relacionamento com o Cliente, Luciana Carmo, reforça que equipes técnicas permanecerão de plantão para garantir o pleno funcionamento do sistema elétrico e atender eventuais ocorrências. “Os clientes podem utilizar nossos canais digitais, sem sair de casa, para solicitar serviços e registrar demandas”, destaca.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196. Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para informar falta de energia, solicitar religação de energia, consultar débitos, código de barras para pagamentos e muito mais.

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, mais de 20 tipos de serviços e consultas. (A Notícia Portal/ Equatorial Pará)