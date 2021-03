Governo do Pará inicia hoje inscrições para auxílio de R$ 500; saiba quem pode receber

Para realizar o cadastro, os profissionais devem entrar nos sites das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e do Banco do Estado do Pará (Banpará).

Os documentos necessários são RG, CPF, Endereço completo, Telefone e Referência profissional do último local em que trabalhou. Os critérios para participar são residir no Pará, não ter contrato em vigência, não estar atuando em sua área com carteira assinada, não pode ser servidor público, não estar inscrito em programas de transferência de renda, como Bolsa Família, Bora Belém ou Renda Pará. (Edição da Redação An-10, com informações do G1 Pará)