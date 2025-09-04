NoticiasPolitica

Prefeita de Oeiras do Pará seguem no cargo após cassação

Sentença de junho determinou a cassação de Gilma Ribeiro e do vice-prefeito Ivail Araújo da Silva e os tornou inelegíveis por oito anos. A decisão apontou que houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024

Cassação de junho de 2025 ainda não foi aplicada devido a recursos no TRE-PA

A prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Drago Ribeiro (PP), continua no cargo mesmo depois de ter seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral em junho de 2025. Segundo nota do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) ao Grupo Liberal, a decisão ainda não foi aplicada porque a prefeita entrou com recursos, que suspenderam os efeitos da cassação até o julgamento final.

Sentença de junho determinou a cassação de Gilma Ribeiro e do vice-prefeito Ivail Araújo da Silva e os tornou inelegíveis por oito anos. A decisão apontou que houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024, incluindo:

* Contratação irregular de servidores temporários;
* Pagamento indevido de horas extras;
* Uso de combustível da saúde para campanha eleitoral.

Situação atual: Ainda segundo o tribunal, a defesa da prefeita recorreu da decisão, e os processos estão no TRE-PA. Conforme a nota do tribunal, enquanto os recursos não são julgados, a cassação não pode ser aplicada, ou seja, Gilma Drago Ribeiro continua no cargo normalmente. (A Notícia Portal com informações do O Liberal/ Foto: Divulgação)

