Entenda como o valor final da conta de luz é calculado

Valor final pago pelos clientes é composto por consumo, encargos e, também, por impostos federais, estaduais e municipais.

Para quem deseja ter mais controle sobre o consumo da conta de luz, o primeiro passo é entender como a tarifa é calculada e quais são os impostos que incidem em seu valor final. Por ser responsável pela distribuição de energia no estado, apenas uma parte do que é pago pelo consumidor é destinado à Equatorial Pará.

Vale ressaltar que a conta de luz é composta pelos custos de geração, transmissão e distribuição da energia, além de encargos setoriais, que custeiam as políticas energéticas instituídas por lei para o setor elétrico, e os tributos federais, estaduais e municipais: PIS/COFINS, ICMS e a CIP – Contribuição de Iluminação Pública. Vale lembrar que esses tributos podem variar em cada município.

De acordo com João Pedro Gomes, a parte destinada à Equatorial Pará é referente à distribuição de energia. Com este valor, a empresa garante o fornecimento de qualidade para os paraenses, com a realização de manutenções preventivas e corretivas, além de investimentos necessários para a expansão do sistema elétrico.

“No valor final da conta de energia constam impostos federais e estaduais, além de iluminação pública, que é municipal. A parte que cabe à Equatorial possibilita que façamos manutenções preventivas, investimentos em novas tecnologias, aumento de equipes, dentre outros fatores, para garantir a qualidade do serviço”, destaca.

Consumo

O consumo mensal de energia de um cliente é calculado pela diferença entre os registros de leitura do medidor no mês anterior e o atual, em um intervalo que pode variar de 27 a 33 dias, e é dado com base no kWh. Por outro lado, o valor da tarifa aplicável sobre essa energia consumida é estabelecido pela ANEEL para cada classe de consumidores da Equatorial Pará.

Além disso, é importante ficar atento às bandeiras tarifárias, que são um mecanismo adotado pela ANEEL para sinalizar se haverá acréscimo no valor da energia para consumidores finais devido às condições de geração energética no pais. (A Notícia Portal/ Equatorial)