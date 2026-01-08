Empresário é executado a tiros dentro de uma Hillux no Sul do Pará

Na tarde desta quarta-feira (07), por volta das 15h, um crime de homicídio abalou os moradores do Residencial Delta Park, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima foi identificada como Arnaldo Torres dos Santos, de 32 anos, atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de seu veículo.

De acordo com relatos de sua irmã, que estava no banco do passageiro no momento do ataque, os dois haviam ido ao local para mostrar uma casa a possíveis inquilinos, após Arnaldo ter anunciado o imóvel em um “bazar” online.

No momento em que se preparavam para sair, após as clientes deixarem o local, o veículo foi alvo de diversos disparos. A irmã da vítima narrou momentos de terror, afirmando que inicialmente confundiu o som dos tiros com um pneu estourando, até perceber os vidros estilhaçados e o irmão baleado.

Segundo testemunhas, o executor utilizava um capacete e teria recebido apoio de um carro preto que o aguardava na esquina.

A Polícia Militar chegou ao local após ser acionada pelo Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niopi). Segundo o Capitão Costallat, a guarnição estava em rondas ostensivas quando recebeu o chamado de “baleamento”. Ao chegarem, os policiais isolaram a área e acionaram o SAMU, que constatou o óbito de Arnaldo ainda no local. A perícia preliminar indicou que foram efetuados cerca de oito disparos.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e a família afirmou não ter conhecimento de qualquer ameaça contra a vítima. Após a constatação da morte, a Delegacia de Homicídios foi acionada para dar início às investigações e procedimentos cabíveis.

Diligências estão sendo realizadas pela Polícia Militar em conjunto com outras viaturas na tentativa de localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. ( A Notícia Portal informações James Oliveira RBATV/ Foto: Divulgaçaõ)