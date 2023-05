Xinguara: Subtenente da Policia Militar morre vítima de infarto

O Subtenente da reserva da Polícia Militar, Divino de Lima Rocha, de 59 anos, morreu nesta terça-feira (16), vítima de uma parada cardiorrespiratória. O militar era lotado no 17º Batalhão Carajás de Xinguara.

Durante sua trajetória, atuou como Comandante do 84º Pelotão Destacado da Policia Militar de Rio Maria e do 87º Pelotão Destacado de Água Azul do Norte, prestando relevantes serviços à sociedade de ambos os municípios localizados no sul do Pará.

O 84º Pelotão Destacado da Policia Militar de Rio Maria, prestou uma homenagem fúnebre ao militar na noite de terça-feira.

(A Notícia Portal com informações de Blog do Luiz Pereira)