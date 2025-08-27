Em setembro Xinguara será sede da 8ª Regional do Joapa

O município de Xinguara, no sudeste do Pará, vai receber entre os dias 18 e 21 de setembro a 8ª Regional dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), etapa Araguaia. O evento faz parte do calendário esportivo estadual e é considerado a maior competição do esporte amador do Pará.

A etapa regional deve reunir centenas de atletas de várias cidades da região, em disputas que vão muito além do aspecto competitivo, já que o Joapa também tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover saúde e integração social, além de fortalecer os vínculos comunitários.

Com diversas modalidades em disputa, os jogos são um espaço de revelação de novos talentos que podem, futuramente, representar o Estado em competições nacionais. Além disso, a realização do evento movimenta a economia local, gerando oportunidades para setores como hotelaria, alimentação e comércio em geral, uma vez que a cidade se prepara para receber delegações e visitantes.

Criado pelo Governo do Estado, o Joapa tem se consolidado ao longo dos anos como uma política pública de valorização do esporte amador. Em cada edição, atletas de diferentes idades e histórias de vida encontram no evento a chance de mostrar suas habilidades, representar seus municípios e fortalecer o espírito de equipe.

Em Xinguara, a expectativa é de que a competição mobilize a população local, que tradicionalmente comparece aos ginásios e arenas para prestigiar as disputas. A cidade se transforma em palco esportivo, reunindo jovens, famílias e comunidades em torno de um mesmo propósito: celebrar o esporte e a cidadania. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)