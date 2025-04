Em Abaetetuba, Governo do Pará entrega a 12ª Usina da Paz; Breve em Redenção

O município de Abaetetuba, no nordeste paraense, recebeu neste sábado (29) a 12ª Usina da Paz do Pará, a primeira na Região de Integração Tocantins. A política pública do governo do Estado – referência nacional em cidadania e no enfrentamento à violência – vai proporcionar uma nova realidade de serviços e oportunidades de estudo e trabalho a cerca de 160 mil moradores do município.

Com uma estrutura moderna e acessível, a Usina da Paz de Abaetetuba oferecerá mais de 70 serviços gratuitos em áreas fundamentais, contribuindo para a transformação social de milhares de famílias, nas áreas de saúde, educação, cidadania, qualificação profissional, cultura, esporte e lazer.

Para a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, este foi um dia de alegria para toda a população. “A Usina da Paz é uma fábrica de talentos, e são essas oportunidades que geram riqueza e cidadania. Por meio dos serviços disponibilizados aqui vamos espantar a violência do nosso município e garantir um futuro melhor para a nossa população. A Usina é um exemplo de parceria, e eu agradeço ao Governo do Pará”, disse Francineti Carvalho.

As obras de construção do mais novo complexo de cidadania foram executadas por meio de parceria entre o Estado e a empresa Vale, em um espaço doado pela Prefeitura do município, localizado na Rodovia Dr. João Miranda, no portal de acesso à zona urbana do município.

Assim como as demais Usinas já entregues, a mais nova UsiPaz dispõe de uma estrutura funcional, com salas equipadas para atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes e assistência social, além de ginásio poliesportivo, piscina, teatro, salas de dança, bibliotecas, salas de informática, estudos e gastronomia, praça coberta e outros espaços. (A Notícia Portal/Agência Pará).