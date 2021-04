JUSTIÇA FEDERAL DETERMINA QUE PODER PÚBLICO DÊ ASSISTÊNCIA PARA REFUGIADOS VENEZUELANOS EM PALMAS

Os indígenas venezuelanos da etnia Warao estão no Tocantins desde 2019. Na época, eram cerca de 50 pessoas. Eles chegaram a montar um acampamento improvisado na rodoviária da capital.

Durante o dia a rotina deles ainda é de pedir comida e trabalho nas ruas de Palmas. “Estou cansado de ver as mulheres na rua, mas não temos o que comer diariamente. Se as mulheres não saírem, não comemos”, contou o indígena Giovanni.

Agora, com a decisão da Justiça eles estão esperançosos. “Recebemos a notícia com esperança. Uma esperança de que tenhamos uma moradia boa, que tenhamos mais atenção na saúde, tenhamos educação para nossas crianças, que nos incluam no mercado de trabalho”, disse.