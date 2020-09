REDENÇÃO: Willian vence disputa interna do MDB e é oficialmente candidato à Prefeito

Finalmente saiu o resultado da pesquisa que o Governador Helder Barbalho encomendou com o intuito de saber a opinião da população de Redenção sobre quem seria o mais forte pré-candidato do MDB. Willian do Potência é o escolhido pelo partido, enquanto Cadu foi o derrotado.

Cadu postou um vídeo em seu instagram hoje (08), por volta das 15 horas, informando que não sairá como candidato do partido MDB devido ao resultado da pesquisa ter favorecido seu adversário na disputa interna, o Willian.

“O Governador Helder me ligou hoje pela manhã comunicando que nós não seremos o candidato do MDB em Redenção. A decisão, segundo ele, adveio de uma pesquisa que foi feita e nessa pesquisa nós não estaríamos melhores que o nosso adversário interno do partido. Obviamente fiquei muito triste com essa notícia, porém respeito. Também, quando escolhi permanecer no partido eu sabia que poderia estar sujeito a uma decisão dessa”. Disse Cadu. Além disso, o advogado aproveitou para agradecer aos apoiadores de sua pré-candidatura.

Willian do Potência ainda não se pronunciou sobre a vitória.

