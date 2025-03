Elcir Lustosa é Nomeado Delegado do Creci-PA em Redenção.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (Creci-PA) nomeou Elcir Lustosa como delegado representante no município de Redenção. Com mais de 20 anos de experiência no setor imobiliário, Lustosa assume a função com o compromisso de fortalecer a categoria e valorizar o trabalho dos profissionais da região.

“Assumo esse compromisso com seriedade, sempre buscando fortalecer a nossa categoria e valorizar o trabalho dos profissionais do mercado imobiliário”, declarou Elcir Lustosa.

Entre suas responsabilidades como delegado estão a mediação entre os corretores de imóveis do município e o Creci-PA, o repasse de demandas, o esclarecimento de dúvidas e o apoio na defesa dos direitos e deveres da categoria.

Carreira de destaque – Elcir Lustosa possui uma trajetória consolidada no mercado imobiliário. Ao longo de duas décadas de atuação, esteve à frente de lançamentos, empreendimentos próprios e ações estratégicas que o tornaram uma referência na venda de imóveis urbanos e rurais. Sua visão empreendedora o levou a expandir suas atividades para loteamentos e novos negócios, sempre com foco em inovação e qualidade.

Com uma postura inovadora e comprometida, Lustosa tem se destacado ao oferecer soluções imobiliárias que atendem às necessidades dos clientes, construindo um legado de excelência no setor. (A NOTÍCIA PORTAL – Belém.com.br)