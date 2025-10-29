Acidente é registrado na BR-155, próximo a Sapucaia; condutor deixou o local antes da chegada da PM

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de segunda-feira (28), por volta das 10h30, na rodovia BR-155, a cerca de 15 quilômetros de Sapucaia, sentido Xinguara, no sul do Pará. O caso ocorreu próximo ao estabelecimento conhecido como “Tião da Venda”.

De acordo com o boletim policial, a guarnição da VTR 1703, composta pelo 2º Tenente França, 3º Sargento Ernandes e Cabo Felipe, foi acionada durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa, para atender a ocorrência.

No local, os policiais encontraram um veículo Renault Oroch prata, de placa QAA8I72, que havia saído da pista e parado em uma área de pasto. O automóvel apresentava danos materiais, mas nenhum ocupante foi encontrado no interior ou nas proximidades.

Populares informaram à equipe que o condutor teria perdido o controle do veículo, saído da pista e, logo em seguida, embarcado em outro carro, seguindo em direção à cidade de Xinguara.

A guarnição ainda se deslocou até a UPA de Sapucaia para verificar se alguma vítima havia dado entrada, mas até o momento da ocorrência nenhuma pessoa foi atendida com ferimentos relacionados ao acidente. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)