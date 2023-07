Escolas de São Félix do Xingu e Floresta do Araguaia receberão recursos do MEC para água e esgoto sanitário.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou uma relação das 2.111 escolas que foram selecionadas no Programa Dinheiro Direto na Escola Água e Esgotamento Sanitário (PDDA). No sul do Pará, 17 escolas, de cinco municípios — incluindo São Félix do Xingu — foram contempladas.

As escolas que ainda não aderiram ao programa têm até o dia 31 de julho para enviar a documentação solicitada. O programa transfere recursos para assegurar abastecimento de água em condições apropriadas ao consumo humano. E ainda, esgotamento sanitário nas escolas de educação básica do campo, indígena e quilombola.

Maria do Socorro Silva, diretora de Políticas de Educação do Campo e Educação Escolar Indígena do MEC, explica que as benfeitorias causadas pelo programa colaboram para uma nova relação das crianças com o ambiente escolar.

“Isso traz uma nova forma inclusive das crianças estarem presentes na escola, porque agora elas podem ter a água potável, elas podem ter higiene na escola assegurada pela água, elas podem ter alimentação escolar preparada pelas merendeiras, o que facilita muito a sua permanência na escola”, comentou Maria do Socorro.

A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, elucida os riscos de um ambiente sem saneamento básico para a saúde e aprendizado das crianças.

“Quando as crianças não têm acesso ao saneamento básico, elas acabam ficando mais doentes, consequentemente tendo maior evasão escolar, e isso prejudica tanto a vontade dessas crianças em aprender, as condições básicas para que essas crianças possam ter um desenvolvimento intelectual com a saúde adequada e ter correto aprendizado”, diz Luana.

Confira as cidades e escolas contempladas no programa

São Félix do Xingu

EMEIF Rouxinol R$ 25 mil

EMEF Padre Josimo Tavares R$ 28 mil

Eldorado do Carajás

EMEF Santa Terezinha R$ 25 mil

EMEF Primavera II R$ 25 mil

Marabá

EMEF 25 de Dezembro 25 mil

EMEF Professora Elizabeth Gomes Barbosa R$ 25 mil

EMEF Princesa Isabel R$ 25 mil

EMEF Brasil Novo R$ 25 mil

EMEF Santa Rita R$ 28 mil

EMEF Edimar Pereira da Silva R$ 32 mil

São Domingos do Araguaia

EMEF Santa Maria Nova Vida R$ 25 mil

EMEF Nova Vida 28 mil

EMEF Antônio Araújo Veloso R$ 28 mil

EMEF Getúlio Vargas R$ 28 mil

Floresta do Araguaia

EMEF Planalto R$ 25 mil

EMEF São Francisco R$ 28 mil

EMEF São Vicente 28 mil

(A Notícia Portal/ Fato Regional)