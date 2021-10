Avião cai em Itaituba e piloto sai ileso

Um avião monomotor caiu, no final da tarde desta quarta-feira (13), no Distrito de Crepurizão, no bairro do Morro do Macaco, em Itaituba, sudoeste do estado. Na aeronave, de prefixo PP BOZ, estava apenas o piloto identificado como Jhonatan Matteus de Sá Ramos, de 23 anos. Ele se preparava, por volta das 17h30, para realizar o pouso quando o monomotor teria sofrido uma pane, obrigando o jovem a jogar a aeronave sobre alguns pés de buruti.

Os vegetais não suportaram o peso do avião, que logo em seguida caiu de bico no chão. O piloto não sofreu ferimentos. Mas, devido ao susto, ele precisou ser levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e passa bem.

Aos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Jhonatan teria relatado que o avião começou a apresentar problemas técnicos a menos de 300 metros da pista de pouso. Moradores da área onde o acidente foi registrado ajudaram o piloto, que usou uma escada para descer, e a aeronave foi ao chão minutos depois.

(Com informações O Liberal)