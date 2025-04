5ª Edição do Prêmio Frei Henri des Roziers celebra os 50 anos da CPT e reafirma compromisso com os Direitos Humanos

Em uma noite marcada pela emoção, resistência e homenagens, foi realizada no dia 12 de abril de 2025 a 5ª Edição do Prêmio Frei Henri des Roziers de Direitos Humanos. O evento foi promovido pela OAB – Subseção Xinguara, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, e reuniu representantes da sociedade civil, autoridades e defensores incansáveis da justiça social na região sul do Pará.

Com o tema “Jubileu da CPT: 50 anos de luta e de resistência”, a edição deste ano reverenciou a trajetória histórica da Comissão Pastoral da Terra (CPT), cuja atuação tem sido fundamental na defesa dos povos do campo, das florestas e das águas. A escolha do tema reforça a importância de manter viva a memória de lutas por terra, dignidade e direitos humanos no Brasil profundo.

Cada edição do Prêmio Frei Henri é única – e a de 2025 não foi diferente. O evento reafirmou o compromisso da OAB com os princípios democráticos, a justiça social e a valorização de pessoas e instituições que fazem da defesa dos direitos humanos uma missão de vida.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Subseção Xinguara, Dr. Rivelino, foi calorosamente parabenizado pela organização e pela condução de mais uma edição memorável do prêmio, que já se tornou uma referência regional na valorização da cidadania e da dignidade humana.

Parabéns à Comissão de Direitos Humanos da OAB Xinguara por manter viva a chama da luta por um mundo mais justo, e a todos os homenageados, que com coragem e determinação, seguem os passos de Frei Henri na defesa dos direitos de todos e todas. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos OAB Xinguara)