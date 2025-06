Show de Wanderley Andrade abre oficialmente a programação do Fest Verão em Pau D’arco

Quem curte um bom brega, seja pop, romântico ou Calypso, e gosta de dançar, terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, ao show do cantor paraense Wanderley Andrade nesta sexta-feira, 20 de junho, às margens do Rio Pau D’arco na BR – 155. Ele fará a abertura do Fest Verão 2025, evento realizado pela atual administração municipal do município.

A apresentação do astro do brega paraense é aguardada com grande expectativa, já que abre oficialmente a temporada do verão no Sul do Pará. Evento promete uma estrutura inédita, atrações nacionais, torneios esportivos, escolha da Musa Fest Verão e muito mais. Serão três dias de festa às margens do Rio Pau D’arco, celebrando a cultura, o turismo, o esporte e a força do nosso povo.

O público irá cantar e relembrar grandes sucessos como. Traficante do amor, Pirangueiro, Mas Credo, Melô do Ladrão, entre outros sucessos. O evento conta com apoio do Governo do Pará, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará) e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)