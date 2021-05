EDITAL DE LICENÇA – COPNÉRIOS

COPNÉRIOS – COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ, com sede a Rua Santa Maria, s/n. º, Centro, Distrito de Casa de Tabua, no município de Santa Maria das Barreias – PA, inscrita no CNPJ 07.715.130/0001-50, torna público que recebeu da SEMMA-RH – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Licença Ambiental de Instalação e Operação (LIO), de n. º 060/2021, autoriza a instalação e a execução da atividade de extração de minério (substancia Ouro), de acordo com as especificações constantes nos plano, programas e projetos aprovado, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, sob REGIME DE PERMISSAO DE LAVRA GARIMPEIRA – PLG em uma área de 561,66 hectares, Requerida no processo ANM n. º 850.202/2020, localizado no imóvel rural denominado FAZENDA TRES IRMÃOS, inscrito no CAR/PA – 1506583-078D64C7A15641AF9FD8B37E529A88A3, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PA.