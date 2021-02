SUL DO PARÁ: Avião cai em São Félix do Xingu

Mais um acidente aéreo acontece na região do sul do Pará, envolvendo um piloto com uma larga experiência em voos na região. De acordo com informações, o piloto José Bosco, conhecido como ‘’Bosquinho’’ foi mais uma vítima fatal de acidente envolvendo aeronave no município de São Félix do Xingu.

A aeronave pilotada pelo experiente piloto caiu na manhã de terça-feira (02), na região conhecida como Iriri. Até o momento são poucas as informações sobre o acidente e se havia mais pessoas na companhia do piloto.

Esse é o segundo acidente envolvendo aeronave em menos de 72 horas no município de São Félix do Xingu. Na tarde do último domingo o piloto Diego Mendes Grespon, morreu após o avião que jogava defensivo agrícola em uma propriedade rural no município de São Félix do Xingu, cair durante o voo. (Dinho Santos)

