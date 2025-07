Dupla sertaneja Vitor & Luan anima multidão durante o veraneio em São Félix do Xingu

A dupla sertaneja Vitor & Luan levou uma multidão à loucura no último sábado (19) durante show na orla do rio Xingu, em São Félix do Xingu, sul do Pará, no terceiro final de semana da programação de verão da cidade.

A apresentação dos artistas era uma das mais aguardadas dos veranistas. Foi animação do começo ao fim, com a dupla relembrando os seus maiores sucessos e botando o público para agitar.

O prefeito Fabrício Batista (Podemos) elogiou o empenho da dupla em cima dos palcos. Foi um “showzaço”, “top”, “sucessão”. São Félix do Xingu merece um show deste porte”, parabenizou o prefeito, já convidando a dupla sertaneja para o veraneio do próximo ano.

“Essa dupla ninguém vence. O público amou o show e vocês vão voltar com certeza no veraneio do ano que vem”, adiantou a vice-prefeita Cacilda Levino.

O cantor Vitor agradeceu a recepção dos moradores de São Félix do Xingu e disse esperar a volta na programação de verão em 2026 .

“Muito obrigado pelo carinho e pela energia de vocês. Foi um showzão muito especial para a gente. Um beijo no coração de todos e esperamos a volta”, agradeceu.

Reconhecimento: A programação de verão de São Félix do Xingu é organizada pela gestão do prefeito Fabrício Batista (Podemos) e da vice-prefeita Cacilda Levino e tem sido bastante elogiada pelos veranistas, não só pela estrutura grandiosa e moderna, mas também pela grade de artistas nacionais que têm se apresentado no veraneio.

Desde o início de julho, o evento tem movimentado o turismo e economia do município. O Festival de Verão também já é considerado uma das maiores programações de verão do sul do Pará. (A Notícia Portal com informação do Fato Regiona)