Homem é preso por tentar matar rival com facão no sul do Pará

Um homem identificado pelas iniciais J.P.L., de 47 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (8), suspeito de tentativa de homicídio no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará.

De acordo com a polícia, o suspeito atacou a vítima, E.S.S., de 29 anos, com golpes de facão. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que o jovem estaria se relacionando com a ex-companheira do agressor.

A vítima foi socorrida e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com ferimentos no braço e no pé. Apesar da gravidade dos cortes, ele não corre risco de morte.

Após serem acionados, policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades do local do crime, no bairro São José. O facão utilizado no ataque foi apreendido.

J.P.L. foi detido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.(A Notícia Portal / Emily Dulcio )