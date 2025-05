Homem condenado em Goiás por estelionato é localizado e preso em Xinguara

Na manhã do último domingo (04), por volta das 11h40, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Xinguara, deu cumprimento a um mandado de prisão por sentença condenatória contra Pablo Belizario Macedo Freitas. A ação ocorreu na Rua 14, nº 73, no setor Itamaraty, em Xinguara, sudeste do estado.

De acordo com a corporação, Pablo foi condenado por crime de estelionato cometido no Estado de Goiás, conforme decisão judicial com trânsito em julgado expedida pela Vara de Execuções Penais daquele estado (processo nº 5422931-95.2019.8.09.0051.01.0005-10).

O acusado foi localizado em sua residência e, após a abordagem, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para os procedimentos legais cabíveis.

A prisão faz parte das ações da Polícia Civil voltadas ao cumprimento de mandados judiciais e à repressão de crimes contra o patrimônio. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Ascom Polícia Civil)