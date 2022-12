Xinguara volta a celebrar o Natal Luz

Na próxima quinta-feira, (8), a prefeitura de Xinguara vai inaugurar, oficialmente, a decoração natalina de praças e canteiros da cidade e dos distritos. O evento intitulado Natal Luz deve reunir centenas de pessoas na praça Vitória Régia, a partir das 18h.

Como já é tradição, a magia de uma das épocas mais esperadas do ano será celebrada com a chegada do Papai Noel, entrega de mais de 8 mil brinquedos, além de muita diversão regada à pipoca e picolé.

A administração municipal convida a população para o momento de confraternização.

Além de proporcionar lazer, o Natal Luz deve contagiar xinguarenses e visitantes com o clima de festa e movimentar o comércio local.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Xinguara