Caminhão carregado com combustíveis tomba na BR-155 entre Xinguara e Sapucaia.

Um caminhão carregado com combustíveis tombou, na manhã desta segunda-feira (4), na rodovia BR-155, no trecho entre Xinguara e Sapucaia, próximo a localidade conhecida como Tião da Vinda.

Após o motorista perder o controle, o veículo saiu da pista e só foi parar a margem da rodovia, próximo uma cerca de arame.

O motorista de nome Leonardo Laranjeira, teve ferimentos leves e foi socorrido por precaução por uma equipe do SAMU de Xinguara.

Parte do combustível derramou fazendo com que a pista fosse interditada até a retirada do caminhão. Uma guarnição da Policia Militar de Xinguara esteve no local para controlar o trânsito. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)