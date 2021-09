Xinguara possui mais de 80% da população adulta vacinada com a 1º ou dose única. Mas devemos continuar com as medidas de prevenção.

É de grande importância a realização da vacinação para que Xinguara atinga o maior número de vacinados possíveis!

Ainda não se vacinou? Procure a unidade de saúde mais próxima para estar realizando sua vacinação de acordo com o cronograma. (PMX)