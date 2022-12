Dupla espanca idoso pra roubar o rancho do mês

Um caso “sui generis” se registrou na cidade de Palestina do Pará nesta segunda-feira (26): dois homens invadiram a casa de um ancião de 78 anos, bateram muito nele e fugiram de lá levando o rancho do idoso. Felizmente os acusados foram presos ainda em flagrante e a cesta básica da vítima foi devolvida.

Os acusados são Franscleidison Soares da Silva, conhecido como “Veinho”, e Antonio Fernando Neves Silva, o “Miúdo”.

A Polícia Militar chegou até eles depois de ter recebido informação, por telefone, de que um idoso deu entrada no hospital por volta das 9h da manhã, cheio de hematomas pelo corpo.

Interrogado pelos PMs, seu José Miguel da Conceição, de 78 anos, disse ter sido agredido por duas pessoas, durante um roubo em sua residência pela madrugada. Como a cidade é pequena, ele identificou o elemento conhecido como “Miúdo” como um dos autores do roubo; o outro ele não soube informar o nome, mas só essas informações já eram suficientes para a PM.

A guarnição se deslocou até a residência de “Miúdo”, onde, sem muita dificuldade, ele apontou como segundo integrante do assalto o indivíduo Franscleidison, o “Veinho”. Então, a guarnição seguiu no encalço deste e o localizou rapidamente. Sem ter o que fazer, ele confessou aos PMs que os abjetos do roubo estavam em sua residência.

Os dois envolvidos e os produtos alimentícios foram recolhidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Palestina para a devida apresentação e autuação em flagrante da dupla.

Foram roubados da casa da vítima um pacote de arroz de 5kg, dois pacotes de arroz de 2kgm, dois pacotes de açúcar de 2 kg, dois pacotes de sal, dois pacotes de farinha de 1 kg, cinco pacotes de feijão de 1kg, quatro pacotes de flocão de 500gm, um litro de óleo de cozinha, três pacotes de macarrão de 500g e um pacote de bolacha.

Os policiais responsáveis pela ação rápida foram o sargento J. Carlos e soldados Matias, Schenkel, Freire e Pires. (Chagas Filho)

Fonte: Correio Carajás