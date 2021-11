Jader Barbalho critica nova proposta de divisão do Estado do Pará

O Projeto de Decreto Legislativo nº 508/2019, que convoca plebiscito para a criação do Estado do Tapajós teve sua tramitação interrompida ontem (17), em reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), após pedido de vista feita pelo senador paraense, Jader Barbalho (MDB). O relator da proposta é o senador eleito pelo Estado do Amazonas, Plínio Valério (PSDB). Com o pedido de vista, Jader Barbalho pretende apresentar um voto em separado e mostrar a necessidade de discutir o projeto com toda a população do Pará, antes de colocá-la em votação no Congresso. Na opinião do senador Jader, esse não é um tema a ser debatido pelo Senado neste momento.

“Esse é um tema da maior importância e deve ser, em primeira ordem, debatido pelo povo paraense, por toda a população. Não posso assistir a essa tratativa sendo feita por pessoas que não representam o Pará. É preciso estabelecer um debate sério com toda a população antes de votarmos tal decisão” argumentou Jader Barbalho.

“É um projeto absolutamente inadequado, extemporâneo. Se no passado havia o sentimento de que não eram vistos, enxergados, isso ficou para trás. O sentimento hoje é outro: de um Pará mais forte e unido. Não precisa separar, é possível governar para todos”, argumenta o governador Helder Barbalho (MDB).

(Com informações DOL)