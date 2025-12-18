Acontecimentos

Dr. Taffarel Fragoso é eleito presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte

A eleição contou com a participação da maioria dos membros da mesa diretora e foi marcada pelo consenso entre os presentes. O processo ocorreu de forma unânime, com a apresentação de chapa única, sem registro de votos contrários ou abstenções.

18/12/2025

Na tarde desta quarta-feira (17), o Dr. Taffarel Fragoso do Nascimento foi eleito presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte, para um mandato de dois anos.

A posse da nova diretoria está prevista para os próximos dias, ocasião em que serão apresentados os objetivos e metas da gestão para o próximo biênio, informou Dr. Taffarel novo presidente do sindicato rural.

O resultado demonstra a confiança da diretoria na capacidade de liderança e no compromisso do novo presidente com o fortalecimento do setor produtivo rural da região. À frente da entidade, Dr. Taffarel terá como principais desafios representar os interesses dos produtores rurais, incentivar o desenvolvimento do agronegócio local e ampliar o diálogo com instituições públicas e privadas.

A posse da nova diretoria está prevista para os próximos dias, ocasião em que serão apresentados os objetivos e metas da gestão para o próximo biênio.

Composição da nova diretoria

Presidente:

  • Taffarel Fragoso do Nascimento

Vice-presidente:

  • João Batista da Silva

Segundo vice-presidente:

  • Valgo José Santana dos Santos

Secretário:

  • Wilians Macedo

Segundo secretário:

  • Max Myller Ferreira de S. Alves

Tesoureira:

  • Tânia Cristina Arcego

Segundo tesoureiro:

  • José Edmar Ribeiro

Conselho Fiscal:

  • Adilson Luiz Orio
  • Joel Gomes Guerra
  • Francisco Humberto dos Santos

Suplentes do Conselho Fiscal:

  • Luiz Carlos de Vasconcelos
  • Bruno Carvalho dos Santos
  • Luiz Felipe Orio

Delegados da Faepa:

  • Francival Cassiano do Rego
  • Laudi José Witeck

Suplente de Delegado da Faepa:

  • Célio Batista Ribas ( Roney Braga A Notícia e Juscelino Show A Notícia Portal/ Fotos: Neia Craveiro)
