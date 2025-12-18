Dr. Taffarel Fragoso é eleito presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte

Na tarde desta quarta-feira (17), o Dr. Taffarel Fragoso do Nascimento foi eleito presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte, para um mandato de dois anos.
A eleição contou com a participação da maioria dos membros da mesa diretora e foi marcada pelo consenso entre os presentes. O processo ocorreu de forma unânime, com a apresentação de chapa única, sem registro de votos contrários ou abstenções.
O resultado demonstra a confiança da diretoria na capacidade de liderança e no compromisso do novo presidente com o fortalecimento do setor produtivo rural da região. À frente da entidade, Dr. Taffarel terá como principais desafios representar os interesses dos produtores rurais, incentivar o desenvolvimento do agronegócio local e ampliar o diálogo com instituições públicas e privadas.
A posse da nova diretoria está prevista para os próximos dias, ocasião em que serão apresentados os objetivos e metas da gestão para o próximo biênio.
Composição da nova diretoria
Presidente:
- Taffarel Fragoso do Nascimento
Vice-presidente:
- João Batista da Silva
Segundo vice-presidente:
- Valgo José Santana dos Santos
Secretário:
- Wilians Macedo
Segundo secretário:
- Max Myller Ferreira de S. Alves
Tesoureira:
- Tânia Cristina Arcego
Segundo tesoureiro:
- José Edmar Ribeiro
Conselho Fiscal:
- Adilson Luiz Orio
- Joel Gomes Guerra
- Francisco Humberto dos Santos
Suplentes do Conselho Fiscal:
- Luiz Carlos de Vasconcelos
- Bruno Carvalho dos Santos
- Luiz Felipe Orio
Delegados da Faepa:
- Francival Cassiano do Rego
- Laudi José Witeck
Suplente de Delegado da Faepa:
- Célio Batista Ribas ( Roney Braga A Notícia e Juscelino Show A Notícia Portal/ Fotos: Neia Craveiro)