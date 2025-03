Uepa abre inscrições para seleção do Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional

Para políticas de ações afirmativas (pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência; seis vagas para o Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos da Universidade do Estado do Pará (PROQTEC); três para docentes efetivos da Uepa e quinze para ampla concorrência.

No caso de não preenchimento das vagas de cotistas, do PROQTEC ou de docentes efetivos, as mesmas serão redistribuídas para as vagas de ampla concorrência.

O processo seletivo será coordenado por uma Comissão Executiva, constituída por docentes permanentes do PPGREAB, e desenvolvido pela Comissão de Avaliação, constituída por docentes do programa, homologada pelo Colegiado e designada pela Direção do CCBS da Uepa.

O candidato é responsável por acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados relacionados ao processo seletivo. Interessados podem acessar mais informações no site da Uepa.

Principais datas

Período de inscrição: 06/03 a 07/04/25.

Sorteio do tipo de prova escrita e realização da prova: 14/04/25.

Realização da Avaliação, Arguição do projeto e entrevistas: 06/05 a 09/05/25.

Avaliação do Currículo Lattes: 20/05 a 26/05/25.

Resultado final definitivo: 10/06/25.

Início das aulas: 01/08/25.