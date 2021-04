REDENÇÃO: ATLETA DE FISICULTURISMO KATYA PINHO VAI REPRESENTAR REDENÇÃO EM COMPETIÇÃO EM BELÉM.

Natural de Lago da Pedra no Maranhão Katya mora no Sudeste do Pará desde os 4 anos de idade. A atleta de 35 anos, cursa educação física na Uninter

Atleta treina à mais de 5 anos, mas à 1 ano se prepara para competições na categoria Welnnes. Katya Pinho treina na academia Fibra, ela dividi o tempo entre os treinos e trabalho, em um escritório de contabilidade.

A preparação da alteta é pesada para chegar no melhor físico possivel na competição, que conta com o profissional de nutrição Nildo Leite e a preparadora física Taynara Moraes, Nagila Spar para a estética e recuperação muscular, para a nutrição, que deve ser a mais natural e saudável A Vila Verde é parceira da altleta, além da Monster Suplementos de Rio Maria que fornece suplementos de qualidade.

“Faço cardio todos os dias em jejum as 6 da manhã dieta treino a noite depois mais um cardio” Diz Katya.

Atleta relata ainda que existe muita crítica e preconceito com mulheres no fisiculturismo e que participar de uma competição pela primeira vez foi uma escolha pessoal para superação dos seus próprios limites físicos e mentais e busca patrocinadores para participar das competições e levar o nome do sudeste do Pará para cenário do fisiculturismo.