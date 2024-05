Deputado Dirceu visita mais um município destaque em boas políticas públicas para incluir novas iniciativas no seu programa de governo pra Marabá.

Dessa vez o deputado esteve na cidade de Araraquara, que é governada pelo prefeito Edinho do PT, que está em seu quarto mandato de prefeito na cidade e é considerado um dos melhores prefeitos do país. Araraquara foi destaque internacional inclusive na forma de enfrentamento a pandemia da COVID 19.

Dentre os vários programas que se destacam na cidade, Dirceu conheceu de perto alguns, como o Orçamento Participativo, que é coordenado pela secretaria municipal de direitos humanos e participação social. A secretaria organiza o município em 12 territórios, incluindo a zona rural, e todos os anos cada território decide através de votações as prioridades dos investimentos, é isso mesmo, o povo escolhe onde deve ser gasto o dinheiro que lhe pertence. Também são feitas eleições de delegados (representantes desses territórios) que atuam fiscalizando desde as licitações até a execução das obras. Atualmente existem 120 milhões de reais em obras sendo executadas a partir das últimas deliberações do Orçamento Participativo.

Outra política pública importante da cidade é a da Economia Solidária, o município tem uma lei municipal e um fundo de Ecosol. Com isso a gestão trabalha um processo de organização e incentivo a novas empresas, além de cooperativas e associações que atuam nas áreas de mobilidade, entrega de mercadorias, coleta seletiva de resíduos sólidos, corte costura, restaurantes populares, etc. A maior parte dessas cooperativas acabam prestando serviços futuros inclusive para a própria gestão municipal, é um ciclo virtuoso de geração de emprego e renda.

Segundo Dirceu: “Marabá precisa ser mais ousada, implementar iniciativas como essas, para colocar nossa cidade em um outro patamar de participação popular e de cuidado com as pessoas. Limpar a cidade e fazer algumas obras é um serviço de zeladoria. Precisamos de uma gestão empreendedora, proativa, que busque inovações e maiores resultados para o nosso povo. Marabá pode muito mais!”