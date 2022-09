Aluno que cometeu atentado em escola na Bahia é filho de policial militar do DF

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/9), na Escola Eurides San’Anna, em Barreiras, na Bahia. O estudante responsável por abrir fogo dentro de uma escola pública, no município de Barreiras, no extremo oeste baiano, é filho de um policial reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O atirador usou a arma do próprio pai, um revólver calibre 38, para cometer o atentado.

Os tiros efetuados pelo adolescente tiraram a vida de Geane da Silva Brito, uma jovem cadeirante, de 20 anos. O criminoso foi baleado e socorrido posteriormente. Trajando roupas escuras, encapuzado e portando a arma do PM aposentado, além de um facão, o adolescente teria ameaçado a porteira da escola e se dirigido ao local onde estava a cadeirante. Lá, efetuou os disparos.

Ao Metrópoles a Polícia Militar do município informou que o atirador foi atingido por uma pessoa não identificada e levado a uma unidade de pronto atendimento (UPA) da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil deve periciar o local, que foi isolado. (A Notícia Portal / com informações do Metrópoles).