Governador Hélder Barbalho visita Redenção e traz benefícios para a cidade

Hoje (6) o Governador Helder Barbalho começa cumprir uma agenda de programações em Redenção. A noite, ele estará prestigiando a 26ª Expo Polo Carajás, e inaugurará a nova estrutura da ADEPARA, que fortalece a capacidade de promover a defesa agropecuária e garantir a qualidade dos produtos que chegam nas mesas das famílias paraenses.

Na manhã de quarta-feira, às 09 horas, o Governador Hélder Barbalho assinará a ordem de serviços para o início da construção da Usina da Paz. Essa será a 22ª unidade de um total de 40 espalhadas por todo o Estado. As Usinas da Paz são complexos multifuncionais idealizados pelo Governo do Pará, que buscam transformação social, redução da violência e cidadania.

Em seguida, o governador entregará títulos de terra pela Companhia de Habitação do Estado do Pará – (COHAB) que faz parte do programa “Sua Casa”, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional. (A Notícia Portal, redação)