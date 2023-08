“Grande” é preso após 8 anos foragido por roubo de celular em Tucumã

Douglas Montes Silva, mais conhecido como “Grande”, foi preso após roubar um celular em Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (21), no setor Rodoviário. Mas havia outra “bronca” pesando contra o suspeito: ele estava foragido desde 2015 de Tucuruí, sudeste do estado.

Uma mulher teve o celular roubado na rua Maranhão e acionou uma equipe da Polícia Militar que estava em rondas na praça Ronan Magalhães. Os policiais saíram em busca do suspeito com as características informadas e encontraram “Grande” em um boteco na rua Capanema. Ele foi reconhecido pela vítima.

Após questionado, Douglas reconheceu o crime e entregou o celular da moça. Após a identificação formal, foi encontrado o mandado de prisão, expedido pela comarca de Tucuruí. O caso foi registrado na Delegacia de Tucumã e o mandado de prisão foi cumprido. O suspeito está à disposição da Justiça para o cumprimento da pena e para responder pelo roubo de celular.

(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)