Denúncia anônima leva PM a apreender drogas em Ourilândia

Uma guarnição da Polícia Militar do Pará apreendeu, na manhã deste sábado (08), uma quantidade significativa de entorpecentes escondida em um terreno baldio localizado na Rua Mato Grosso, em Ourilândia do Norte. A ação ocorreu durante a Operação Saturação, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), com sede em São Félix do Xingu.

De acordo com o relatório policial, a equipe foi acionada via denúncia anônima repassada pelo NIOP (Núcleo Integrado de Operações). A informação indicava que havia uma grande quantidade de drogas armazenada no local. Ao se aproximar da área indicada, os policiais flagraram duas pessoas que fugiram ao avistar a viatura, não sendo possível realizar suas prisões ou identificações.

Durante a busca no terreno, os militares confirmaram a veracidade da denúncia e encontraram o seguinte material ilícito:

• 8 tabletes de substância semelhante à maconha;

• 2 pedras de possível pasta base de cocaína;

• Sacos plásticos para fracionamento;

• Cápsulas vermelhas acondicionadas em um frasco de suplemento, comumente usadas no tráfico.

Todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde foi registrado o boletim e iniciada a investigação para identificar os responsáveis pelo entorpecente.

A operação foi conduzida pela equipe da Viatura 3605, composta pelo 2º sargento PM Cunha (comandante), cabo PM Baía (motorista) e soldado PM Ferreira (patrulheiro), com apoio do CB PM Ramom no NIOP.

A Polícia Militar segue reforçando as ações de patrulhamento ostensivo nos bairros da cidade e destaca a importância da participação da comunidade por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo número 190. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de PMPA/ Foto Divulgação)