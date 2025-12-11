Vereador Claudivam da Silva Ferreira ( PL) tem mandato cassado pela TRE – PA

Bannach

11/12/2025

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) cassou, na tarde desta terça-feira (09), o mandato do vereador Claudivam da Silva Ferreira (PL), do município de Bannach. A decisão colegiada confirmou a sentença de primeiro grau, proferida pelo juiz Edvaldo Saldanha, da comarca de Rio Maria.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral apurou que o partido do vereador lançou apenas duas candidatas mulheres, quando o mínimo exigido por lei era três, configurando irregularidade na composição da chapa.

Com a manutenção da cassação, o parlamentar perde imediatamente o mandato. Ainda não há definição oficial sobre quem deverá assumir a vaga deixada pelo vereador. (Emily Dulcio-direto da redação do an10)

 

