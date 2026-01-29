Decreto do secretário de Saúde provoca embate entre Executivo e Legislativo em Santana do Araguaia

O retorno das atividades parlamentares na Câmara Municipal de Santana do Araguaia, no sul do Pará, previsto para o mês de fevereiro, promete ser um dos mais agitados e polêmicos dos últimos anos.

Um dos principais temas a ser debatido, sob a condução da presidente da Casa, Rosa Mônica, é o decreto do secretário municipal de Saúde, Fernando Mendes, conhecido como “Fernandinho”, que proíbe o acesso de vereadores às unidades hospitalares do município quando o objetivo for a realização de fiscalizações.

A normativa, assinada pelo secretário que também é vereador licenciado da Câmara Municipal, provocou forte reação entre os parlamentares.

Um dos mais críticos à medida é o vereador Glaucione Silva Costa, o “Gaguim”, do partido União Brasil, que utilizou as redes sociais para informar que levará o assunto à presidência da Casa, com o intuito de derrubar o decreto.

Na publicação, Gaguim classificou a atitude do secretário como “absolutamente inaceitável”, afirmando que o ato demonstra autoritarismo e interfere diretamente nas prerrogativas do Poder Legislativo.

Segundo o vereador, ao impedir o acesso dos parlamentares a repartições públicas, o secretário ignora que a fiscalização dos atos do Poder Executivo é uma das principais atribuições do mandato.

Nas redes sociais, as manifestações foram majoritariamente de apoio ao vereador e de repúdio à decisão de Fernandinho. O secretário, inclusive, tem sido alvo de críticas em razão da situação da saúde pública no município.

Diante do impasse, as sessões ordinárias do mês de fevereiro prometem intensos debates, envolvendo a base de apoio ao prefeito Eduardo da Machado (MDB) e a bancada de oposição. ( A Notícia Portal com informações do Dinho Santos do DS Notícias/ Fotos: Divulgação)