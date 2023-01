Bannach-PA: Moto roubada é recuperada pela polícia

A Polícia Militar (PM) de Bannach, no sul do Pará, recuperou uma motocicleta NXR BROSS cor 160 cor preta, com registro de roubo, na segunda-feira 30 de janeiro.

Durante ronda no centro da cidade, os militares avistaram um homem conduzindo a motocicleta em atitude suspeita, e resolveram fazer abordagem.

Ao verificar os dados da moto via aplicativo, os agentes constataram que se tratava de um veículo roubado.

A guarnição encaminhou o condutor junto com a motocicleta até a Delegacia de Polícia de Bannach, para as medidas legais.

