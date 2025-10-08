Cumaru do Norte recebe a E+ Caravana Equatorial com serviços e troca de geladeiras

A população de Cumaru do Norte vai receber, entre os dias 14 e 16 de outubro, a E+ Caravana Equatorial, uma iniciativa que leva diversos serviços gratuitos e orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica. A ação será realizada no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do município, localizado na rua Maranhão, s/n, setor centro, ao lado do Banpará. O atendimento será das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos dias 14 e 15 de outubro. No dia 16 de outubro, das 9h às 12h.

Serviços oferecidos – Durante o evento será possível fazer o cadastro para o sorteio de troca de geladeiras, iniciativa da Equatorial Pará voltada para clientes de baixa renda e adimplentes. Além disso, haverá troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED (até cinco unidades por cliente), cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociação de débitos e palestras educativas sobre riscos e perigos com a rede elétrica.

A ação faz parte do programa E+ Eficiência Energética, regulado pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, e tem como objetivo promover economia de energia e segurança nas residências. “A E+ Caravana Equatorial é uma grande oportunidade para que os clientes recebam orientações, resolvam pendências e ainda participem de ações que contribuam para o consumo mais eficiente e seguro de energia. Convidamos toda a população de Cumaru do Norte a participar e aproveitar os serviços oferecidos”, destacou o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, João Pedro Gomes.

Os interessados devem levar RG, CPF e a conta de luz mais recente para participar das atividades.

Serviço: E+ Caravana Equatorial – Cumaru do Norte

Data: 14 e 15 de outubro

Hora: das 9h às 12h e das 14h às 17h

Data: 16 de outubro

Hora: das 9h às 12h

Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do município, localizado na Rua Maranhão, s/n, setor centro, ao lado do Banpará. (A Notícia Portal com informações da Ascom Equatotial Pará/ Foto: Divulgação)