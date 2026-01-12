Secretaria da Fazenda (Sefa) abre inscrições para concurso público nesta terça-feira (13)

Iniciam na próxima terça-feira (13), as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O certame ofertará 286 vagas, além de cadastro reserva, para cargos da área meio e da carreira finalística, fortalecendo a administração fazendária estadual.

“Este concurso é mais uma ação do Governo do Pará, voltada ao fortalecimento da administração fazendária e à valorização do serviço público. A entrada de novos servidores vai contribuir diretamente para aprimorar a arrecadação, a fiscalização e a gestão tributária do Estado, garantindo mais eficiência na aplicação dos recursos públicos e melhores serviços à população paraense”, destacou Iris Negrão, secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

A empresa responsável pela organização do concurso é a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), que ficará encarregada do planejamento, organização, realização, processamento dos resultados e homologação final do certame, além de toda a logística necessária à execução das etapas.

As inscrições são exclusivas pela internet, no site da Fadesp, a partir das 9h, até às 17h do dia 13 de fevereiro.

Vagas ofertadas

Na área fim, voltada às carreiras tributárias estaduais, estão disponíveis 150 vagas, sendo 50 para Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e 100 para Fiscal de Receitas Estaduais, além de cadastro reserva.

Já na área meio, que compreende as carreiras da administração fazendária e da administração financeira, estão sendo ofertadas 136 vagas, também com cadastro reserva. Ao todo, o concurso soma 286 vagas para profissionais de diferentes especialidades.

As provas para os cargos de Auditor Fiscal e Fiscal de Receitas Estaduais estão previstas para os dias 22 e 29 de março de 2026. Já para o cargo de Analista, as provas estão previstas para o dia 29 de março de 2026.

Os exames serão aplicados nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Valorização do serviço público

A realização do concurso da Secretaria da Fazenda integra as ações do Governo do Pará voltadas à valorização do serviço público e ao fortalecimento de áreas estratégicas para a administração estadual, como a arrecadação e a fiscalização tributária.

O edital completo, com todas as informações sobre inscrições, cargos, etapas do concurso e conteúdo programático, está disponível no site da banca organizadora do certame. ( A Notícia Portal com informações de Bianca Buenaño (SEPLAD)/ Foto: Pedro Guerreiro da Agência Pará de Notícias)