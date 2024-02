CULTURA: Parque Ambiental de Redenção Recebe o I Sarau Cultural em Homenagem aos Talentos Locais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em colaboração com o Departamento de Educação Ambiental, está organizando o aguardado I Sarau Cultural do Parque Ambiental, programado para amanhã, dia 17 de Fevereiro, a partir das 16h. Sob o tema “TODA ARTE É POÉTICA”, o evento promete uma celebração multifacetada da cultura local. Com o apoio da Academia Redencense de Letras, o sarau contará com uma diversidade de expressões artísticas, incluindo música, dança, literatura, artes visuais e uma mostra de artesanato.

O Parque Ambiental, já consagrado como um importante ponto de encontro na cidade, tanto para os residentes locais quanto para os turistas, será o cenário ideal para essa celebração cultural. Além de ser um local popular para piqueniques, reuniões, sessões fotográficas e práticas esportivas, o parque agora se prepara para reconhecer e valorizar os talentos artísticos de Redenção. Esta cidade, conhecida por sua rica herança cultural, é o berço de artistas que têm alcançado reconhecimento nacional em diversas áreas.

O evento de amanhã representa não apenas uma oportunidade para apreciar e apoiar os artistas locais, mas também para fortalecer os laços comunitários e celebrar a diversidade cultural que torna Redenção única. Todos estão convidados a participar deste I Sarau Cultural, que promete ser uma tarde memorável de arte, inspiração e convívio comunitário no coração do Parque Ambiental. (a Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)