Criatório do Haras Santos Reis foi grande campeão da Prova de Marcha de Muares e Equinos da FAX 2023

O criatório do Haras Santos Reis, do pecuarista Roberto Paulinelli, foi o grande campeão em Xinguara (PA) e mais uma vez se destacou numa Prova de Marcha de Muares e Equinos. A Prova foi realizada na tarde/noite de terça-feira, dia 5 de setembro, na Feira Agropecuária de Xinguara, a FAX 2023, que começou sábado (2) e termina no sábado, dia 9 de setembro.

Das 8 provas disputas o criatório do Haras Santos Reis conquistou o primeiro lugar em 6 e ficou em segundo ou terceiro lugar nas demais, mostrando a qualidade de seus animais, campeões em várias provas no Brasil.

Confira os resultados:

Cavalo Marcha Picada

Campeão

Jobim JLPE

Apresentador: Higor Barroso

Proprietário: Haras LD7 – Lucas Desidério

Canaã dos Carajás – PA

Reservado campeão

Cowboy da Imperial da Carajás

Apresentador: Musquito

Proprietário: Nutrição Animal

Cavalo Marcha Batida

Campeã: Poche das Caraíbas

Apresentador: Benga

Fazenda Mateira – Onício Laureano

Xinguara – PA

Reservado Campeão

Desaforado Lago Negro

Apresentador: Igor

Proprietário: Lucas Desidério

Canaã dos Carajás – PA]

3º Lugar

Hercules

Apresentador: Gravata

Proprietário: Reinaldo

Canaã dos Carajás – PA

Égua Marcha Batida

Campeã

Itália Santos Reis

Apresentador: Marquim

Proprietário: Roberto Paulinelli

Rio Maria – PA

Reservada campeã

Nevada São José

Apresentador: Miguel

Proprietário: Fabrício Freire

Gogó da Onça – PA

3º Lugar

Luana da Imperial

Apresentador: Mosquito

Proprietário: Carajás Nutrição Animal

Rio Maria – PA

Categoria Burro

Campeão

Triunfo Santos Reis

Apresentador: Marquim

Proprietário: Roberto Paulinelli

Haras Santos Reis – Rio Maria – PA

Reservado campeão

Delírio do Rancho Recanto dos Muares

Proprietário: Roberto Magalhães

Imperatriz – MA

3º Lugar

Gabarito do Rancho Recanto dos Muares

Apresentador: Lucas

Proprietário: Roberto Magalhães

Imperatriz – MA

Égua Marcha Picada

Campeã

Frenética Santos Reis

Apresentador: Marcelo

Proprietário: Roberto Paulinelli

Haras Santos Reis – Rio Maria – PA

Reservada campeã

Novela Santos Reis

Apresentador: Márcio

Proprietário: Roberto Paulinelli

Haras Santos Reis – Rio Maria – PA

Mula Jovem

Campeã

Província Santos Reis

Apresentador: Marcelo

Proprietário: Roberto Paulinelli

Haras Santos Reis – Rio Maria – PA

Reservada campeã

Havaiana

Apresentador: Mizael

Proprietário: Edison Gomes

Fazenda Madama – Araguaína – TO

3º Lugar

Dama da Noite

Apresentador Gravata

Proprietário: Rancho do Timbó

Redenção – PA

Mula adulta

Campeã

Jandaia Santos Reis

Apresentador: Murilo

Proprietário: Roberto Paulinelli

Haras Santos Reis – Rio Maria – PA

Reservada campeã

Santina da Marcovel

Apresentador: Gravata

Proprietário: Marcin da Marcovel

Redenção – PA

3º Lugar

Galáxia

Apresentador: Mizael

Proprietário: Alexandre Henrique Neves

Fazenda Califórnia

Araguaína – TO

Abertura

Na cerimônia de abertura da prova, o presidente do Sindicato Rural de Xinguara, Joel Lobato, parabenizou o pecuarista Roberto Paulinelli, destacando que “ele é um implacável defensor dos esportes equestres no Pará e no Brasil”.

Participaram da cerimônia, entre outros, o vice-presidente da Associação dos Criadores do Pará (Acripará), Maurício Fraga Filho; o presidente do Sindicato Rural de Redenção, Marcin da Marcovel; o vice-presidente do SPRX, Fábio Assunção, o “Fabim”, o diretor do SPRX, João Paulo Rosso; o diretor da Agropecuária Vuolo, Fábio Vuolo, os pecuaristas pioneiros Onício Laureano, Nedito, Anacleto e Roque Quagliato, além do pecuarista Roberto Paulinelli.

Share on linkedin