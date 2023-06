RIO MARIA: Prefeita Márcia Ferreira já recebeu quase R$ 29 milhões só em 2023 e vereadores denunciam recariedade da gestão

Com 18.208 habitantes, o município de Rio Maria desfruta de uma receita relativamente satisfatória, porém a atual administração parece não ter se encontrado e mesmo com uma arrecadação de quase R$ 29 milhões somente nos primeiros cinco meses de 2023 o município enfrenta problemas estruturais e a população amarga os péssimos serviços prestados na saúde, educação e outras áreas. De 01 de janeiro a 30 de maio de 2023, a gestão da prefeita Márcia Ferreira (MDB) recebeu exatos R$ 28.797.040,68 (Vinte e oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, quarenta reais e sessenta e oito centavos), além de outros valores referentes a convênios.

Somente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), neste período – Rio Maria recebeu R$ 8.099.163,31 (Oito milhões, noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos). O Sindicato dos professores denuncia que os professores contratados não estão recebendo os reajustes salariais garantidos no piso 2023, porém evitam reclamar por medo de perder os empregos.

Para a saúde, no mesmo período Rio Maria recebeu R$ 2.367.238,78 (Dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos). e a saúde está defasada – e os gastos com pagamentos de médicos não refletem a realidade dos serviços prestados.

Os vereadores afirmam que em recente averiguação foi constatado que no hospital municipal e postinhos de saúde não foram encontrados médicos trabalhando, exceto no postinho do setor Remor. Uma comissão de vereadores solicitou esclarecimentos referentes a quantidade de médicos que estão recebendo salários e os respectivos valores, no entanto, a prefeitura ainda não forneceu as informações. A comissão de saúde da Câmara, aprovou a realização de um audiência pública para o dia 14 próximo, o objetivo é descobrir as razões da falta de atendimento e a destinação dos recursos recebidos da Fundo Nacional de Saúde.

Vereadores denunciam que na garagem municipal existem mais de 40 carros e máquinas paradas por falta de manutenção, as estradas rurais estão ruins Na Câmara Municipal, dos 11 vereadores, apenas quatro fazem parte da base de apoio à prefeita e buscam dar sustentação para a gestão, muitas vezes ignorando as precariedades enfrentadas pela população; enquanto os sete parlamentares de oposição denunciam a falta de obras e serviços.

Ruas esburacadas, greve de professores, precariedade no atendimento à saúde e ausência de obras pontuais justificam os baixos índices de aceitação da gestão da prefeita Márcia Ferreira, registrados em pesquisas de opinião pública realizadas no município.

Diante da péssima aceitação, a cada dia Marcia Ferreira se ver mais distante da possibilidade de reeleição em 2024, assim fomentando o surgimento de novos nomes com pretensões a disputar a cadeira do executivo; porém fontes garantem que Márcia pretende inaugurar obras e se reabilitar para conseguir se reeleger. (A Notícia Portal – da redação)

