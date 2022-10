MARABÁ: Assaltantes explodem carro-forte na BR-155

Assalto ocorreu, no início da manhã desta segunda-feira (3), próximo a Vila Sororó, na BR-155, na divisa entre Marabá e Eldorado do Carajás.

MARABÁ (PA) – No início da manhã desta segunda-feira (3), um carro forte foi atacado por assaltantes, próximo a Vila Sororó, na BR-155, na divisa entre Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, o bando conseguiu roubar o malote com o dinheiro transportado.

Durante o ataque, houve troca de tiro, a quadrilha dominou a situação, instalou a dinamite e explodiu o carro-forte. O veículo foi reduzido a um monte de ferro retorcido. “Ficou só chassi”, relatou um motorista que passava pelo local do atentado. Condutores e moradores da área registraram o momento da troca de tiros entre assaltantes e a segurança armada.

Segundo informações iniciais, os vigilantes conseguiram escapar dos tiros, embrenhando-se na área de pasto, mas um segurança foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Depois da ação criminosa, formou-se um engarrafamento enorme nos dois lados da BR-155. As forças de segurança do Pará estão à procura dos criminosos. (A Notícia Portal / com informações do Portal Debate).