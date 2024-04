Homem é preso em flagrante por ameaça, injúria, dano e posse ilegal de arma de fogo, no Distrito Taboca.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Distrito Taboca, prendeu um homem em flagrante por injúria, ameaça, dano e posse ilegal de arma de fogo, na terça-feira (02)

O suspeito, que pegou o aparelho celular da vítima, se recusou a devolvê-lo. Ele tentou agredir a mulher e ainda a ameaçou de morte.

No momento da abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo na residência do agressor, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia do Distrito Taboca, região de São Felix do Xingu. (A Notícia Portal/Fonte PC do PA)