Corpos de servidores públicos encontrados mortos em Tucumã passarão por perícia no IML de Marabá

As circunstâncias em torno das mortes dos irmãos Vera Regina da Silva, de 65 anos, e Júlio César da Silva, de 62, causaram forte comoção em Tucumã, no sul do Pará. Ambos eram servidores públicos com quase quatro décadas de serviços prestados ao município, atuando nas áreas de educação e saúde, e eram bastante conhecidos e queridos pela comunidade.

Os corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição na tarde desta quarta-feira (15), dentro da residência onde moravam. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas por uma irmã das vítimas, após ela não conseguir contato com os dois.

De acordo com as informações, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por exames periciais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Os laudos deverão apontar as causas das mortes e auxiliar no trabalho investigativo conduzido pelo delegado Bruno Geovane.

A Polícia Civil de Tucumã informou que nenhuma linha de investigação está descartada. O fato de os celulares das vítimas não terem sido encontrados na residência pode indicar um possível latrocínio (roubo seguido de morte), mas essa hipótese ainda está sendo apurada.

Pessoas próximas aos irmãos contaram à reportagem do A Notícia Portal que, no último domingo (12), Vera Regina e Júlio César participaram de um almoço na Paróquia da Igreja Católica de Tucumã, durante os festejos de Nossa Senhora Aparecida, mas não permaneceram para a procissão.

Natural do Rio de Janeiro, Júlio César chegou ainda jovem a Tucumã e foi um dos primeiros repórteres da cidade, atuando em um canal de televisão local. Unia a comunicação à arte, realizando palestras e apresentações teatrais voltadas a campanhas de saúde pública.

Já Vera Regina dedicou a vida à educação, e entre 2005 e 2008 chegou a ocupar o cargo de secretária municipal de Saúde, deixando uma trajetória marcada por compromisso e respeito.

A Prefeitura de Tucumã publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando as mortes:

“Manifestamos o nosso profundo pesar pelo falecimento dos irmãos Vera Regina da Silva e Júlio César da Silva, servidores da Prefeitura Municipal de Tucumã. Sua dedicação e serviço deixarão saudades eternas. Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor.” (Roney Braga A Notícia Portal com informações PCPA e PMPA/ Fotos: Juscelino Show na Net)