Xinguara: Homem acusado de matar mulher em Araguaína, é preso no Distrito São José do Araguaia, após ameaçar sua ex-companheira.

Um homem de prenome Welbes, que responde processo em liberdade, acusado de matar uma mulher (Sua companheira) na cidade de Araguaína-TO, foi preso no último domingo (15), no Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara, acusado de ameaça e descumprimento a medidas protetivas.

A prisão aconteceu depois que a Policia Militar foi acionada por uma mulher que se identificou como companheira de Welbes, informando que havia sido ameaça de morte por ele. A mulher disse que tem uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, que foi descumprida.

Uma guarnição foi até a casa da mulher, porém o suspeito já havia fugido. Foi feito uma campana próximo à casa da vítima. Por volta das 23hs o acusado voltou, e foi preso em flagrante no momento que tentava arrombar a porta da residência.

Durante revista pessoal, os agentes encontraram em poder suspeito uma faca e uma arma caseira calibre 22 municiada.

Após checagem nos documentos pessoais, foi constatado que Welbes responde em liberdade um processo por ter matado em Araguaína, uma mulher, possivelmente sua companheira.

O homem foi recambiado para Xinguara, onde se encontra preso à disposição da justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)