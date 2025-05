Corpo é encontrado amordaçado próximo a balneário em Ourilândia do Norte

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde desta quarta-feira (22) em uma área de morro próxima ao balneário Rancho do Cowboy, em Ourilândia do Norte. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar do 36º BPM, durante a Operação Saturação, realizada sob o comando do Coronel PM Formigosa, responsável pelo CPR XIII.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 16h via NIOP (Núcleo Integrado de Operações), que recebeu a denúncia sobre o corpo em uma área de difícil acesso. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima estava amordaçada com uma camisa. Não foram identificadas lesões aparentes no corpo.

Um cartão bancário em nome de Alexandre Soares foi encontrado no bolso da vítima, indicando uma possível identidade, embora ainda não confirmada oficialmente pelas autoridades.

A funerária já se encontrava no local e realizou a remoção do corpo. A Polícia Militar, após registrar os fatos, retornou ao policiamento ostensivo nos bairros e no centro da cidade.

A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Informações adicionais serão divulgadas conforme o avanço das investigações. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Policia Militar)