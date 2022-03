Redenção: Decreto libera uso de máscaras em ambientes abertos

A medida anunciada pelo Prefeito Marcelo Borges também modifica as regras do uso de máscaras em academias e diversos eventos.

Após ampla discussão e consideração de fatores determinantes como o avanço da campanha de vacinação, o declínio na curva de contaminação e a redução na taxa de ocupação dos leitos hospitalares, na última segunda-feira, 14 de março, foi assinado pelo prefeito Marcelo Borges o Decreto Municipal Nº 022, que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos com livre circulação de ar no município de Redenção. Em ambientes fechados, porém, as determinações quanto ao enfrentamento da pandemia permanecem as mesmas, com o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e higienização.

Algumas nações do mundo, bem como diversos centros urbanos do Brasil, já adotaram essa medida que libera o uso obrigatório de máscaras por parte da sua população nos ambientes abertos. Não diferente dessa realidade, o gabinete de crise seguiu em constante avaliação para analisar a possibilidade da adoção dessa medida também em nosso município e, alcançando uma resposta favorável, a gestão municipal foi comunicada e orientada quanto a essa decisão.

Dentre os locais que permanece obrigatório o uso da máscara e demais medidas sanitárias estão as instituições de ensino, seja regular ou livre, e estabelecimentos comerciais. Já em locais como academias, estúdios de danças, casamentos, aniversários e formaturas, comprovada a vacinação contra a Covid-19 pelos participantes ou usuários, o uso da máscara também permanecerá facultativo, desde que sejam executadas as demais medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Fonte: Ascom Redenção