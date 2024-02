REDENÇÃO: Homem é preso por estupro e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil do Pará, através das delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), realizou uma prisão em flagrante na última quinta-feira (15) no Bairro Bela Vista, em Redenção.

O homem foi detido por estupro e posse ilegal de arma de fogo após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia anônima. Inicialmente, a equipe policial se dirigiu à residência para averiguar possíveis maus tratos, cárcere privado de duas vítimas e posse irregular de arma de fogo, resultando na apreensão de uma arma de fabricação caseira no interior do imóvel.

Durante a operação, uma das vítimas revelou ter sido vítima de violência sexual pelo próprio pai desde os seis anos de idade, resultando em uma filha. Ela também relatou outras gestações que não chegaram ao termo. Segundo seu relato, o suspeito teria cometido novamente o abuso sexual na madrugada anterior, sob ameaças. As vítimas foram prontamente encaminhadas para atendimento especializado após a prisão do acusado.

O homem permanece sob custódia policial à espera de decisão judicial na unidade policial. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades competentes e ressalta a importância do combate à violência doméstica e sexual, além da necessidade de oferecer apoio e proteção às vítimas em situações de vulnerabilidade. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil do Pará)