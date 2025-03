Corpo de produtor rural desaparecido é encontrado amarrado em um matagal em São Félix do Xingu

O corpo de Donizete Valdivino de Sousa, produtor rural e morador há 25 anos da região de Vila de Paz, distrito de Teilândia, em São Félix do Xingu, foi encontrado amarrado e em estado avançado de decomposição em um matagal, nesta manhã de terça-feira (18), o crime, com requintes de crueldade, está sendo investigado pela Superintendência Regional do Alto Xingu.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido morta no fim de semana, e seu corpo foi encontrado por vizinhos, que o localizaram sem vida. A Polícia Civil já iniciou as investigações e enviou agentes ao local para realizar os primeiros levantamentos sobre o homicídio.

Uma moto Honda XRE, que possivelmente foi roubada, também está sendo investigada, pois foi mencionada durante os levantamentos iniciais.

O caso tem gerado grande comoção em São Félix do Xingu e Tucumã, pois Donizete possuí uma única filha e um patrimônio na região. A redação de A Notícia Portal acompanha o desenrolar do caso e mantém contato com as autoridades policiais, que seguem com diligências. Detalhes adicionais sobre o crime serão atualizados ao longo do dia. (A Notícia Portal / Roney Braga)